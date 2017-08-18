Окончательное число пострадавших при терактах в Каталонии пока не известно

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Окончательное количество пострадавших в результате терактов в Каталонии еще не известно, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"До сих пор окончательного итога того, к чему привела эта трагедия, подвести нельзя. Но ясно, что в месте, где обычно собираются много туристов, жертвами стали люди из большого количества стран", — сказал посол журналистам.

Дипломат также сообщил, что минута молчания в память о жертвах терактов в Каталонии пройдет в пятницу в дипмиссиях Испании по всему миру.

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Ранее сообщалось, что ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ *. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.