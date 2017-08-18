Окончательное число пострадавших при терактах в Каталонии пока не известно

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Окончательное количество пострадавших в результате терактов в Каталонии еще не известно, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.
Дипломат также сообщил, что минута молчания в память о жертвах терактов в Каталонии пройдет в пятницу в дипмиссиях Испании по всему миру.
Ранее сообщалось, что ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.
Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.