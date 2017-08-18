Испанские телеканалы прервали вещание для показа новостей после терактов

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главные телеканалы Испании прервали основное вещание, чтобы показывать информацию, касающуюся ситуации в Барселоне, в прямом эфире, сообщает издание Periodico.

По данным издания, телеканалы до 17:30 по местному времени (18:30 мск) прервут обычную программу вещания. Согласно данным рейтингов, прямой эфир о ситуации после терактов привлек внимание большинства телезрителей.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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