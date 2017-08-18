Саакашвили объяснил, почему не поедет в Тбилиси

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается представать перед судом в Тбилиси, так как он обещал украинскому народу идти до конца в реформах.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

"Потому что я активный и очень видный украинский политик, я лидер стремительно растущей политической партии, у меня много сторонников на Украине, и я пообещал украинскому народу, что мы будем идти до конца в борьбе за реформы, которые я и народ символизируем", — заявил Саакашвили в интервью ведущему телеканала Би-Би-Си в ответ на вопрос, почему бы ему не поехать в Тбилиси и предстать перед судом.

По словам экс-президента, Интерпол отказался выдать ордер на его арест, "так как было ясно, что (обвинения – ред.) политически мотивированы".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. В данный момент он находится в Варшаве. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что приехав на Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Также он заявил, что ему предлагали гражданства в европейских странах.