Москвичи несут цветы к посольству Испании

Жители Москвы принесли цветы к зданию посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Жители Москвы принесли цветы к зданию посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. К посольству Испании в Москве продолжают приносить цветы в память о жертвах серии терактов, которые произошли накануне в Каталонии, передаёт корреспондент РИА Новости.

К особняку на Большой Никитской, в котором располагается посольство Испании, приходят люди всех возрастов: студенты, и взрослые с детьми, и пожилые жители столицы. Некоторых из них с Испанией связывает не только чувство солидарности, но и родственные узы. На ступенях здания они оставляют букеты красных роз и гвоздик.

"Мы пришли сюда, потому что неравнодушны к тому, что происходит в мире, и это может затронуть нас, такая опасность существует. Эти события происходят так рядом — в Европе, мы думаем об этом. Это наша жизнь и мы скорбим и сочувствуем Барселоне сейчас", — поделилась с РИА Новости студентка Юлия.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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