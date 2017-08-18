Полиция Каталонии конфисковала машину, на которой передвигались террористы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция Каталонии конфисковала черный автомобиль марки Audi, на котором передвигались подозреваемые, причастные к терактам в Камбрильсе, сообщает издание Pais.

Ранее El Mundo co ссылкой на источники в местном правительстве сообщал, что в Камбрильсе "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и, предположительно, сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и не началась перестрелка".

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

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Ночью автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.