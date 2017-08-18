В Госдуме назвали фарсом назначение постпреда Украины в Крыму

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Назначение нового постоянного представителя президента Украины в Крыму является фарсом, данное решение не будет иметь никаких последствий, с тем же успехом Петр Порошенко мог назначить своего представителя, например, в Сибири, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Порошенко ранее назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму. Он считает, что новоназначенные чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма.

"Президенту Украины сегодня не на чем пиариться, как только на каких-то экстравагантных поступках, действиях, решениях. Потому периодически он назначает то губернаторов "оккупированных" территорий, сам признает, что они оккупированы нацбатальонами", — сказал РИА Новости Водолацкий.

По его словам, с таким же успехом Порошенко мог бы назначить своего представителя и в Сибири, и в других регионах РФ.

"Это пустой фарс, не несущий за собой никаких последствий. Это ещё раз показывать то, что руководство Украины сегодня шарахается из стороны в сторону и не понимает, какие необходимы действия предпринимать для того, чтобы удержаться у власти", — считает он.

Депутат подчеркнул, что сегодня самым главным для украинских властей должно быть желание остановить гражданскую войну на Донбассе.

"Нужно садиться за стол переговоров с руководителями Луганской и Донецкой (самопровозглашенных) республик и находить какой-то компромисс для того, чтобы там сегодня не убивали, не ранили детей", — отметил парламентарий.

"То, что он назначил "представителя" в Крыму – это бред сивой кобылы. По-другому нельзя никак назвать. А некоторые действия Порошенко вообще даже нет желания комментировать, потому что такой бред вообще не укладывается ни у одного здравомыслящего человека в голове", — добавил Водолацкий.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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