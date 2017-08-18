НАТО ищет директора информцентра в Москве на зарплату более 7,5 тыс евро

БРЮССЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе проводит набор кандидатов на пост директора информационного центра Североатлантического альянса в Москве с базовым окладом свыше 7,5 тысяч евро в месяц, информация об этом размещена в разделе "вакансии" на интернет-сайте НАТО.

До последнего времени и.о. директора информцентра НАТО в Москве являлся гражданин Польши Роберт Пшель. В начале июня он заявил РИА Новости о том, что покидает Россию в связи с истечением срока полномочий, при этом о закрытии отделения альянса в Москве речи не идет.

Основными требованиями к кандидатам на сайте НАТО названы университетское образование в области политических и социальных наук, международных отношений, журналистики, связей с общественностью, правоведения с профессиональным опытом не менее 10 лет, а также свободное владение русским языком.

Заявки от потенциальных кандидатов принимаются до 18 сентября. Окончательное кадровое решение по результатам отбора будет принято в конце ноября.

Контракт с директором информцентра НАТО в Москве будет заключен сроком на три года с возможностью продления, говорится в объявлении.