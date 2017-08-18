СМИ назвали имя основного подозреваемого по делу о теракте в Барселоне

МАДРИД, 18 авг — РИА Новости. Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 17 летний Мусса Укабир, сообщает газета El Mundo.

Указывается, что он брат задержанного накануне Дрисса Укабира, которого изначально называли человеком, совершившим наезд на пешеходов в центре Барселоны.

Как сообщает издание, Мусса, совершив наезд, скрылся с места преступления. По данным газеты, он может быть вооружен. Ранее правоохранительные органы Каталонии заявляли, что человек, совершивший теракт в Барселоне, не вооружен.

Полиция официально подтвердила, что арестованы три человека, пять террористов ликвидированы в городе Камбрильс, где ночью также был совершен наезд на пешеходов.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.