Посольство в Испании подтвердило, что при теракте пострадала россиянка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Посольство России в Испании подтвердило информацию о том, что гражданка РФ пострадала при теракте в испанском городе Камбрильс.

"По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет. Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в городе Камбрильс. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Facebook.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

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Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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