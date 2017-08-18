В Барселоне во время теракта пропал семилетний мальчик из Австралии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Семилетний Джулиан Кадман из Австралии пропал после теракта в испанской Барселоне, сообщает газета Guardian.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Объявление о пропаже мальчика сделал его дедушка Тони Кадман на страничке в соцсети Facebook. Он также написал, что мать ребенка находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Отец мальчика рассказал, что общался с сыном всего за несколько часов до трагедии. Он направился в Барселону, чтобы заняться поисками мальчика. Семья распространила фото Джулиана в интернете в надежде, что это поможет его найти.

Глава австралийского МИД Джули Бишоп сообщила, что в результате теракта в Барселоне без вести пропал один гражданин страны, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших остаются в больнице.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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