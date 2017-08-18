СМИ сообщили о применении боевиками на юге Таиланда новой тактики

БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости, Евгений Беленький. Боевики мусульманской сепаратистской организации "Барисан Революси Насиональ" (БРН, "Национальный революционный фронт"), действующей в пограничных с Малайзией южных провинциях Таиланда, применили на этой неделе новую тактику в своем противостоянии с таиландскими силами безопасности, угнав из автосалона одновременно шесть автомобилей-пикапов, чтобы установить на них бомбы, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык" со ссылкой на силовые ведомства страны.

Нападение на автосалон с захватом заложников

Боевики исламских сепаратистских организаций, требующих широкой автономии или отделения от Таиланда пограничных с Малайзией провинций Паттани, Ялла и Наративат, населенных преимущественно этническими малайцами-мусульманами, перешли к активным действиям в 2004 году. За 13 лет конфликта в результате почти ежедневных взрывов самодельных бомб, обстрелов и перестрелок в регионе погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданских лиц.

Нападение на автосалон в провинции Сонгкла произошло в среду. К вечеру четверга две из семи машин, начиненные взрывчаткой, взорвались в провинции Паттани, одна машина была захвачена полицией в результате погони, остальные четыре автомобиля найдены силами безопасности на автостоянках, при этом исполнители нападения были идентифицированы, как бойцы БРН, один из них был убит, говорится в сообщении. Также, погиб один из заложников, захваченных боевиками при угоне машин.

Восстановленная следствием цепь событий такова, пишет газета: десять вооруженных боевиков в камуфляжной форме, напоминающей форму армейских волонтеров, в среду отобрали автомобиль-пикап у семейной пары в провинции Паттани, выехали в соседнюю провинцию Сонгкла, где действует менее жесткий режим безопасности, напали в столице провинции на автосалон, торгующий подержанными автомобилями и угнали еще шесть пикапов, взяв в заложники владельца автосалона и троих его сотрудников.

Выехав из города, боевики решили расстрелять заложников, которых они захватили на случай встречи с полицией в черте города. Двоим заложникам – владельцу автосалона и его работнику – удалось бежать. Еще один работник автосалона, получив легкое ранение, притворился мертвым и выжил. Четвертый заложник погиб.

В провинции Паттани боевики разделились и поехали дальше вглубь провинции по разным дорогам. Один из них погиб в перестрелке с полицией, отказавшись остановиться на полицейском контрольно-пропускном пункте. Погибший оказался студентом частного исламского колледжа в Паттани.

Поздно вечером в тот же день один из пикапов, уже начиненный взрывчаткой, взорвался на улице в районе Нонг-Чок провинции Паттани. При взрыве никто не пострадал. Еще один пикап, из числа угнанных в среду, утром в четверг взорвался у жилой зоны отделения полиции в районе Майо той же провинции. При взрыве здание полицейского семейного общежития получило повреждения, но никто из полицейских и членов их семей не пострадал. В течение дня в четверг и в ночь с четверга на пятницу полиция обнаружила оставшиеся четыре пикапа на парковках в разных районах провинции. К этому моменту большинство участников нападения были идентифицированы сотрудниками следствия и объявлены в розыск, сообщает газета.

Новая тактика и новое поколение боевиков

Проанализировав круг знакомств убитого молодого боевика, следствие установило личности большинства участников нападения на автосалон. Все они – молодые мусульмане в возрасте от 18 до 22 лет, недавно вступившие в БРН.

"Это новая тактика и новое поколение боевиков. Ни один из участников нападения ранее не попадал в поле зрения сил безопасности и не совершал уголовно наказуемых поступков. Это не идейные борцы. Это люди, пришедшие в БРН по найму", — заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны Таиланда генерал Удомдет Ситтабут, участвовавший в совещании силовых ведомств, посвященном расследованию инцидента в Сонгкла и Паттани.

Один из участников расследования, прокомментировавший РИА Новости результаты расследования на условиях анонимности, так как по должности не уполномочен давать комментарии СМИ, предположил, что акция боевиков могла быть тренировочной.

"Это могла быть тренировка, репетиция. Боевики могли отрабатывать массовый захват автомобилей в соседней провинции и организацию взрывов в Паттани с их использованием. Это может означать, что БРН и другие боевые группы готовятся к расширению географии своих акций", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в прошлом боевики старались избегать действий в других провинциях Таиланда, даже соседних с Паттани, Ялла и Наративат.

"Вполне вероятно, также, что в будущем нам придется еще столкнуться как с массовой кражей автомобилей и их массовым превращением в бомбы на колесах, так и с нетипичным для боевиков юга Таиланда захватом заложников", — добавил он.