СМИ сообщили о приостановке забастовки в аэропорту Барселоны после терактов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Забастовочный комитет на данный момент приостановил забастовку в барселонском аэропорту Эль-Прат в Испании в связи с терактами, сообщает издание Pais.

Издание отмечает, что организаторы забастовки попросили рабочих вернуться на свои места.

Ранее сообщалось, что в понедельник сотрудники службы проверки пассажиров и багажа аэропорта начали бессрочную забастовку. Забастовочный комитет в воскресенье вечером вновь отказался от предложения компании Eulen и правительства Каталонии о повышении зарплаты на 200 евро для каждого сотрудника в течение года. Бастующие, зарплаты которых составляют от 900 до 1100 евро, требуют выплачивать им по 250 евро дополнительно в течение 15 месяцев.

С 24 июля в аэропорту проходила "итальянская забастовка". Сотрудники Eulen сам факт проведения забастовки тогда опровергли, заявив, что "лишь четко по инструкции выполняют правила проверки пассажиров при проходе контроля" (эти меры были введены еще в апреле). В итоге из-за долгих проверок каждого пассажира около тысячи человек опоздали на рейсы, кроме того, авиакомпании вынуждены были откладывать время вылета. Так, Vueling вынуждена была задержать 30% своих рейсов.

С 4 августа сотрудники службы контроля начали частичную забастовку. В течение нескольких дней они прерывали работу на час четыре раза в каждый день забастовки. Из-за этого время ожидания в очередях в аэропорту достигало полутора часов. В связи с кризисом правительство Испании и власти Каталонии направили в аэропорт сотрудников Гражданской гвардии и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Как заявил министр развития Испании Иньиго де ла Серна, правительство "готово обеспечить безопасность и общественный порядок в аэропорту". Он также сообщил, что правительство Испании назначит посредника, решение которого будет обязательным для выполнения обеими сторонами — бастующими и Eulen.