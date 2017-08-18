ДУБАЙ, 18 авг — РИА Новости. Спасшийся во время теракта в Барселоне турист из Саудовской Аравии Абдеррахман аль-Малики сообщил, что наехавший на пешеходов фургон "несся на сумасшедшей скорости", написала саудовская газета "Оказ".

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

"Фургон едва не наехал на меня, его водитель мчался на машине на сумасшедшей скорости", — рассказал турист. По его словам, среди других туристов в районе улицы Рамбла в Барселоне в момент наезда находились саудовцы и подданные Кувейта.

Сообщается, что когда опасность миновала, аль-Малики начал обзванивать испанские больницы, где ему сообщили, что пострадавших из Саудовской Аравии или Кувейта там нет.

Посольство Саудовской Аравии в Испании предупредило находящихся в Барселоне подданных королевства о необходимости соблюдать меры предосторожности, взаимодействовать с испанскими силами правопорядка, воздерживаться от посещения популярных у туристов мест и оставаться в местах проживания.

Двое подозреваемых в причастности к организации теракта в Барселоне были арестованы, но водитель фургона остается на свободе. Ночью в Испании произошел еще один теракт — фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали. В пятницу утром поступила информация о задержании третьего подозреваемого в причастности к терактам.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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