В МИД Китая решительно осудили теракт в Барселоне

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

ПЕКИН 18 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай решительно осуждает произошедший в четверг теракт в Барселоне и выражает глубокие соболезнования властям и народу Испании в связи с трагедией, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай решительно осуждает теракт в Барселоне, скорбит по жертвам и выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал при этом нападении", — сказала дипломат.

Она сообщила, что председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр страны Ли Кэцян направили телеграммы с соболезнованиями королевской семье Испании.

Хуа Чуньин отметила, что Китай поддерживает контакты с испанской стороной по дипломатической линии и готов сотрудничать в области борьбы с терроризмом как с Испанией, так и с остальным мировым сообществом.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Полиция назвала это терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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