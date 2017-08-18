Пояса смертников, найденные у террористов в Камбрильсе, были муляжами

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Пояса смертников, которые были на террористах, ликвидированных полицией в каталонском курортном городе Камбрильсе, оказались фальшивыми, заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн, слова которого приводит телеканал 24 Horas.

По его словам, они не могли взорваться.

Он подтвердил, что террористы на Audi наехали на толпу людей. "Там находился патруль Mossos (правоохранительные органы Каталонии — ред.)…, началась перестрелка", — сказал он, добавив, что были уничтожены "пять террористов, у всех у них пояса, напоминающие пояса смертников со взрывчаткой". "TEDAX (служба по обезвреживанию взрывчатых веществ — ред.) провели взрывы (поясов — ред.), было установлено, что взрывчатка была фальшивая", — заявил Форн в интервью радио Onda Cero.

"Мы можем говорить, что речь идет о большой группе террористов", — добавил он.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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