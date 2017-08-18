В ДТП на юге Таиланда погибли двое россиян

БАНГКОК, 18 авг – РИА Новости. Двое россиян погибли в ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в этой стране Владимир Соснов.

"Мы пока не получили официального полицейского рапорта о происшествии. К нам поступил телефонный звонок из управления полиции провинции Сураттхани. Полицейские сообщили, что произошло ДТП, в котором погибли двое россиян, ехавших в легковом автомобиле, и пострадали двое граждан Таиланда. Легковой автомобиль с россиянами столкнулся с пикапом, в котором находились таиландские граждане", — сказал дипломат.

"Никаких других подробностей мы пока не знаем, даже не знаем, произошло ДТП в материковой части провинции Сураттхани или на острове Самуи, который к ней относится", — добавил консул.