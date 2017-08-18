В Египте пять человек погибли и почти 50 пострадали в ДТП с автобусом

КАИР, 18 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пять человек погибли, еще 49 пострадали в результате ДТП с автобусом на скоростной трассе в районе Айн-эс-Сохна в Египте, сообщает новостной портал "Вето".

ДТП произошло на трассе эль-Каттамия — эс-Сохна. Пострадавшие доставлены в больницу.

По свидетельствам очевидцев, автобус неожиданно отклонился от маршрута и столкнулся с другим автобусом, следовавшим в противоположном направлении.

#فيتو| ارتفاع حصيلة مصابي حادث أتوبيسي السخنة إلى 49 شخصاhttps://t.co/3b3gDrYANn — بوابة فيتو (@Vetogate) 18 августа 2017 г.

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