В РСТ рассказали, как теракт в Барселоне скажется на туристическом спросе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спрос на туры в Каталонию может снизиться после теракта, произошедшего в центре Барселоны в четверг, однако возможное падение продаж будет кратковременным, сообщил РИА Новости президент Российского Союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Скорее всего, продажи, если и просядут, то ненадолго, тем более, что сейчас конец сезона, и в основном, на этот сезон направление уже продано", — сказал он.

Глава РСТ отметил, что Барселона входит в тройку мировых лидеров по международным прибытиям, и в августе в Каталонию приезжают около 160 тысяч российских туристов. "Большинство …(туристов — ред.) едут на курорты, и в Барселоне не ночуют. Но многие из них приезжают в город на экскурсии. Ночуют в городе в основном туристы, путешествующие самостоятельно или по экскурсионным турам", — пояснил он.

Президент РСТ также предположил, что туроператорам не стоит ожидать массового отказа от туров. "Если учитывать реакцию на подобные прецеденты в других странах, ожидать лавины отказов вряд ли стоит", — добавил он.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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