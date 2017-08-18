В ДНР заявили, что силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, огонь по населенным пунктам велся из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.