В ДНР заявили, что силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждено два дома, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, огонь по населенным пунктам велся из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.