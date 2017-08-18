"Не надо создавать идолов". Мэр Сиэтла призвал убрать памятник Ленину

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости Мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей предложил убрать из города памятник Владимиру Ленину и мемориал солдатам Конфедерации.

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы", — пояснил свою позицию глава города.

В офисе мэра РИА Новости рассказали, что оба монумента находятся на частной территории, поэтому заявление Мюррея – это, скорее, его личная позиция, нежели политическое решение.

Пятиметровый памятник Ленину работы Эмиля Венкова принадлежит семье местных жителей. Они выкупили его у словацких властей, взяв кредит.

Мемориал солдатам Конфедерации находится на частном кладбище Lake View.

Как сообщает Seattle Times, с мэром города согласны не все жители Сиэтла. Так, местная учительница истории и прямой потомок одного из солдат Конфедерации Роберта Брудволд выступила против сноса памятника. Она напомнила, что Гражданская война – эта часть истории современных США. "Пришло время отпустить это", — добавила Брудволд.

Скандал вокруг мемориалов

В последнее время в США возобновилась кампания по сносу памятников конфедератам, представлявшим южные штаты во время Гражданской войны в 1861-1865 годах и выступавшим за сохранение рабства.

Одним из их лидеров был генерал Роберт Эдвард Ли, который начинал войну на стороне Севера, но затем перешел в стан Юга. Тем не менее, он до сих пор считается национальным героем, его именем названы многие улицы в Вашингтоне и окрестностях.

На прошлой неделе власти Шарлоттсвилля (штат Виргиния) приняли решение убрать памятник Ли из "Парка освобождения". Это вызвало возмущение у ультраправых активистов, которые начали тысячами съезжаться в город стали. Среди них были в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Там они столкнулись с левыми активистами, поддерживающими снос памятника. Мелкие стычки переросли в массовые беспорядки, жертвами которых стали три человека. После этого губернатор штата Терри Макалиф призвал "убрать эти монументы и переместить их в музеи или более подобающие места". По его словам, памятники являются "преградой к прогрессу и равенству в Виргинии".

В последующие дни протесты поддержали и в ряде других штатов. В Дурэме (Северная Каролина) толпа левых радикалов свалила еще один памятник конфедератам. Вандалы были арестованы.

Сенат штата Иллинойс принял резолюцию, призывающую полицию штата относить белых националистов и неонацистов к террористическим группировкам.

Президент Дональд Трамп осудил насилие в Шарлоттсвилле, однако заявил, что выступает против сноса памятников.

Он напомнил, что двое отцов-основателей Соединенных Штатов Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон были крупными рабовладельцами: это история и ее нельзя переписывать.