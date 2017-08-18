Трое полицейских получили ранения при теракте в Камбрильсе

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Среди шестерых раненых в результате террористического нападения в каталонском курортном городе Камбрильс — трое полицейских, сообщает газета El País.

Из шести раненых пятеро были госпитализированы. Один находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, двое получили легкие ранения, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии в Twitter.

Наиболее тяжелое ранение получила женщина, которой нанес удар ножом один из террористов, пытаясь сбежать.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

*террористическая группировка, запрещенная в России