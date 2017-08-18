Ростуризм призвал избегать мест массового скопления людей в Испании

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским туристам в Испании сохранять спокойствие и избегать мест массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Испании, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Мадриде Ольга Ефимова сообщила РИА Новости, что посольство и генеральное консульство в Барселоне проверяют информацию о том, что в ходе теракта в Барселоне пострадала гражданка России.

Отмечается, что Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и следит за развитием ситуации.

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>