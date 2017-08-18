При теракте в Барселоне пострадала россиянка

09:0618.08.2017
(обновлено: 09:31 18.08.2017)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россиянка получила легкие ранения при теракте в Барселоне, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Ростуризма Евгений Гайва.
"Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации", — сказал он.
Гайва добавил, что "других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется".
В российском посольстве в Мадриде РИАн Новости заявили, что вместе с генеральным консульством в Барселоне сейчас проверяют эту информацию.
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.
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Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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