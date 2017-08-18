Более 25 французов пострадали в результате теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 25 граждан Франции пострадали в результате теракта в Барселоне, где водитель фургона врезался в толпу пешеходов, сообщил французский МИД.

По данным агентства Рейтер, среди 26 французских граждан, получивших ранения, 11 находятся в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что посетит Барселону в пятницу.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран, россиян среди них нет.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

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