Япония и США заявили о важности конструктивного диалога с Россией

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон пришли к единому мнению о важности продолжения диалога с Россией, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Японии.

Россия была выделена в отдельную тему на встрече министра иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Министр Коно затронул вопрос о своей первой встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и о том, что в ее ходе обсуждалась проблема японо-российских отношений, включая проблему заключения мирного договора. Обе стороны пришли к единому мнению о том, что именно тогда, когда международная ситуация является сложной, важны контакты и диалог с Россией", — говорится в заявлении.

В четверг в Вашингтоне состоялась встреча в формате 2+2 глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Главными темами стали вопросы безопасности и международной обстановки. С американской стороны во встрече приняли участие министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон, с японской — министр обороны Ицунори Онодэра и глава МИД Таро Коно. Оба японских министра заняли свои должности в начале августа.

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