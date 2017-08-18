Япония и США заявили о важности конструктивного диалога с Россией

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон пришли к единому мнению о важности продолжения диалога с Россией, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Японии.
"Министр Коно затронул вопрос о своей первой встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и о том, что в ее ходе обсуждалась проблема японо-российских отношений, включая проблему заключения мирного договора. Обе стороны пришли к единому мнению о том, что именно тогда, когда международная ситуация является сложной, важны контакты и диалог с Россией", — говорится в заявлении.
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