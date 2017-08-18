В 202 населенных пунктах Японии прошли учения на случай пуска ракет КНДР

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Учения, которые должны проверить работу экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях J-Alert на случай пуска баллистической ракеты КНДР, прошли в восьми префектурах Японии, сообщила телекомпания NHK.

Учения охватили 202 города и поселка на пути предположительного полета ракет. В нескольких префектурах были обнаружены технические неполадки – несвоевременная отправка сигнала населению или неправильное воспроизведение текста сообщения. Так, в префектурах Симанэ и Окаяма текст пришел в символах, недоступных для прочтения. Власти префектуры выясняют причины технического сбоя.

На прошлой неделе КНДР официально заявила, что при пуске баллистических ракет "Хвасон-12" в район Гуама они пролетят над префектурами Симанэ, Хиросимой и Коти.

Власти Японии решили не ограничиваться этими тремя префектурами, а провести учения по всему "следу" предположительного полета ракет. Учения прошли в этих трех префектурах, а также в Тоттори, Окаяма, Ямагути, Токусима, Кагава и Эхимэ, затронув таким образом все префектуры острова Сикоку и несколько префектур на острове Хонсю.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".