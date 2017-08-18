Полиция подтвердила, что на террористах в Камбрильсе были пояса смертников

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция заявила, что на пятерых террористах, совершивших наезд на людей в каталонском курортном городе Камбрильс и уничтоженных полицией, были пояса смертников, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее полиция сообщила, что специалисты проверяют информацию о том, что к телам террористов могла быть прикреплена взрывчатка. Они собирались произвести несколько контролируемых взрывов.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.