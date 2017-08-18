Полиция оценила возможное количество причастных к терактам в Барселоне

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция полагает, что к терактам в Барселоне и Камбрильсе и взрывам к Альканаре причастны не более восьми человек, сообщает радиостанция Cadena SER.

Сообщается, что в список предполагаемых злоумышленников входят шесть-восемь человек.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

В тот же день в каталонском муниципалитете Альканар произошло два взрыва, которые, по мнению правоохранителей, могут быть связаны с терактом в Барселоне. СМИ сообщают, что в одном из домов, где прогремел взрыв, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.

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Позднее террористы в каталонском Камбрильсе, рас пытались повторить барселонскую атаку — они наехали на пешеходов, но были ликвидированы правоохранителями. Всего было уничтожено пять нападавших.

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