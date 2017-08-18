Премьер-министр и глава МИД Болгарии решительно осудили теракт в Барселоне

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и глава МИД балканской страны Екатерина Захариева решительно осудили произошедший в четверг теракт в Барселоне, а также выразили глубокие соболезнования властям и народу Испании в связи с трагедией.

"Болгария решительно осуждает террористическое нападение в Барселоне, наши мысли с жертвами и их семьями", — говорится в сообщении Борисова в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства страны направила телеграмму с соболезнованиями своему испанскому коллеге Альфонсо Дастису, в которой отметила, что "Болгария потрясена проявлением подобной жестокости и агрессии, надеемся, что виновники этого нападения понесут ответственность".

"В этот тяжелый момент, который потряс весь мир, хотела бы выразить самую искреннюю дружескую и человеческую сопричастность к горю семей пострадавших и поддержку всему испанскому народу", — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте МИД Болгарии.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.