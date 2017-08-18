Полиция продолжает поиски одного из совершивших теракт в Барселоне

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция ищет человека, который совершил наезд на прохожих на пешеходной улице Рамбла в центре Барселона, в результате теракта погибли 13 человек и более 100 ранены, пишет газета Mundo.

Свидетели утверждают, что это человек ростом около 1,70 метра, одетый в белую футболку с голубыми полосками.

Два человека были задержаны после теракта – один выходец из Марокко, другой из Мелильи (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко). Аресты проведены в муниципалитетах Риполь (Жирона) и Альканар (Таррагона). Эти люди, по мнению полиции, связаны с нападением в Барселоне.

Полиция ведет расследование о связи атаки в Барселоне с двумя взрывами, прогремевшими в муниципалитете Альканар. Первый взрыв прогремел поздно вечером в среду, погиб один человек, находившийся в здании, второй получил тяжелые ранения. Кроме того, пострадали семь человек в соседних зданиях. Изначально СМИ предположили, что взорвался газ.

Днем произошел второй взрыв в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел, когда пожарные и представители сил правопорядка разбирали завалы после первого взрыва. Может идти речь о том, что террористы здесь пытались изготовить бомбу, которая и взорвалась. Задержанный в Альканаре может быть связан с изготовлением самодельной бомбы.

Задержанный в Риполе – человек по имени Дрис Укабир Сопрано. Именно его изначально подозревали в причастности к наезду на пешеходов в Барселоне, поскольку его документы были обнаружены в фургоне. Однако он явился в полицию муниципалитета и сообщил, что его документы украли. Он заявил, что это мог сделать его младший брат 18-летний Муса Укабир. Полиция проверяет слова этого человека и пытается выяснить, почему он раньше не сообщил о пропаже документов.

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Именно на имя Укабира были арендованы два фургона. Второй фургон был обнаружен в муниципалитете Вик, в 70 километрах от Барселоны. По крайней мере один из двух фургонов, по данным источников газеты Mundo, был арендован по документам Дриса Укабира. Аренда была оформлена в Санта-Перпетуа-де-ла-Могода. Это Fiat компании Telefurgo.

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