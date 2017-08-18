В результате теракта в Барселоне пострадал турист из Гонконга

ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Турист из Гонконга получил незначительные травмы в результате теракта, произошедшего в четверг в испанской Барселоне, сообщает генеральное консульство КНР.

"Согласно данным генерального консульства Китая в Барселоне, полученным от правоохранительных органов, в результате теракта легкие травмы получил турист из Гонконга, других пострадавших или жертв среди китайских граждан нет", — говорится на сайте генконсульства.

Дипмиссия КНР призывает своих граждан избегать нахождения в районе, где произошел теракт, а также сохранять бдительность.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

* Запрещенная в России террористическая организация

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