При теракте в Камбрильсе пострадали семь человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Семь человек, в том числе полицейский, ранены при теракте в городе Камбрильс, сообщила полиция Каталонии.

В заявлении правоохранителей в Twitter говорится, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, полицейский ранен легко.

Полиция также выясняет связь уничтоженных террористов с событиями в Барселоне и Альканаре.

"Работаем над гипотезой, что уничтоженные в Камбрильсе террористы связаны с событиями в Барселоне и Альканаре", — говорится в сообщении в Twitter. Ранее СМИ писали, что террористы в Камбрильсе пытались повторить барселонскую атаку — они наехали на пешеходов, но были ликвидированы правоохранителями.

Специалисты сейчас проверяют, были ли на террористах пояса смертников. В ближайшее время они намерены провести несколько контролируемых взрывов и призывают людей не паниковать.

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Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.

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