Полиция заявила, что ситуация в Камбрильсе находится под контролем

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Камбрильсе находится под контролем, хотя полицейская операция продолжается, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.
"Полицейская операция в Камбрильсе продолжается, но сейчас ситуация находится под контролем. Продолжаем призывать к осторожности", — говорится в сообщении.
Каталонская полиция подтвердила, что четверо террористов были ликвидированы в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, один террорист ранен, он задержан.
Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт. Террористы были ликвидированы. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о раненых, по разным данным от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным El Pais, также ранен сотрудник каталонских правоохранительных органов.
Теракт в Камбрильсе произошел через десять часов после нападения в Барселоне.
Полиция проверяет возможную связь инцидента в Камбрильсе с терактом в Барселоне и взрывом в другом каталонском городе Альканаре. В Камбрильсе работает команда саперов, чтобы выяснить наличие у ликвидированных террористов "поясов смертников".
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.
* Запрещенная в России террористическая организация