Полиция заявила, что ситуация в Камбрильсе находится под контролем

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Ситуация в Камбрильсе находится под контролем, хотя полицейская операция продолжается, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.

"Полицейская операция в Камбрильсе продолжается, но сейчас ситуация находится под контролем. Продолжаем призывать к осторожности", — говорится в сообщении.

Каталонская полиция подтвердила, что четверо террористов были ликвидированы в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, один террорист ранен, он задержан.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт. Террористы были ликвидированы. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о раненых, по разным данным от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным El Pais, также ранен сотрудник каталонских правоохранительных органов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Теракт в Камбрильсе произошел через десять часов после нападения в Барселоне.

Полиция проверяет возможную связь инцидента в Камбрильсе с терактом в Барселоне и взрывом в другом каталонском городе Альканаре. В Камбрильсе работает команда саперов, чтобы выяснить наличие у ликвидированных террористов "поясов смертников".

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.