Ливийские военные арестовали офицера спецназа по ордеру, выданному МУС

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Командование Национальной ливийской армии арестовало командира спецназа Махмуда аль-Верфалли, ордер на арест которого был выдан Международным уголовным судом (МУС), передает агентство Рейтер.

МУС выдал ордер на арест аль-Верфалли 15 августа. Подозреваемый в военных преступлениях ливийский спецназовец, предположительно, совершал или приказывал совершать убийства в районе города Бенгази.

"Мы сообщаем вам, что истец по вашему делу Махмуд аль-Верфалли находится под арестом, а обвинения против него расследуются военной прокуратурой", — говорится в заявлении армии.

Агентство отмечает, что в заявлении военных не содержится указаний, что они готовы выдать аль-Верфалли в руки МУС.

Силы специального назначения, где служил аль-Верфалли, в составе Национальной ливийской армии участвовали в операциях против исламистских группировок и других формирований в районе Бенгази.