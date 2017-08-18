Полицейский ранен в перестрелке в Камбрильсе

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Сотрудник правоохранительных органов Каталонии ранен в результате перестрелки в Камбрильсе, сообщает газета País со ссылкой на свои источники в полиции.

Среди раненых в Камбрильсе, где произошел новый теракт и перестрелка с полицией — сотрудник полицейской службы Mossos d'Esquadra, сообщает издание. Его источник также подтвердил, что среди гражданских лиц нет погибших.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, один ранен. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о раненых, по разным данным от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным агенства EFE, на террористах были пояcа-смертников. Телеканал 24 Horas показало кадры с места событий, на котором очевидцы говорят, что рядом с телами террористов находится взрывчатка.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

* Запрещенная в России террористическая организация

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