Полиция подтвердила ликвидацию четырех террористов в Камбрильсе

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Каталонская полиция подтвердила, что четверо террористов были ликвидированы в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, еще один ранен и задержан.

"Кроме четырех уничтоженных в Камбрильсе есть пятый исполнитель, который был ранен и задержан по этим же фактам", — говорится в сообщении полицейской службы Mossos d'Esquadra.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, террористы были ликвидированы. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о раненых, по разным данным от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.