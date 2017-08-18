В Камбрильсе ликвидировали четырех террористов

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Террористы, совершившие наезд на пешеходов в курортном каталонском городе Камбрильс, были одеты в пояса смертников, передает агентство Efe со ссылкой на источники в полиции.

По его данным, четверо террористов были уничтожены, один ранен.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт. Террористы были ликвидированы. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о раненых, по разным данным от пяти до семи человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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