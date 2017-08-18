Полиция назвала причину спецоперации в каталонском городе Камбрильс

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Спецоперация в каталонском Камбрильсе проводится в связи с предполагаемым терактом, сообщила полиция Каталонии.

Ранее сообщалось, что в Камбрильсе проходит спецоперация и граждан просят не выходить на улицу.

По данным газеты Periodico, на улицах города слышна стрельба.

В четверг днем крупный теракт произошел в каталонской столице Барселоне — микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре города.

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Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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