Теракт на Рамбле: трагедия в Барселоне глазами очевидцев

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия теракта в Барселоне попали на камеры множества очевидцев. Кадры с улицы Рамбла, где произошла трагедия, — в материале РИА Новости.

В первые моменты после того, как террорист направил на толпу фургон, среди сотен жителей города и туристов, оказавшихся на Рамбле, началась паника. Люди пытались укрыться в магазинах и кафе по обеим сторонам улицы.

​На место происшествия стали прибывать полицейские и кареты скорой помощи.

На кадрах видео, снятых с балкона одного из зданий возле места теракта, можно заметить поврежденный белый фургон, окруженный сотрудниками полиции.

​Очевидцы, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия, засняли лежащие вдоль пути фургона тела погибших.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

На кадры видео также попали разрушения, причиненные фургоном, который, как утверждают свидетели, ехал со скоростью около 80 километров в час.

Район вокруг Рамблы был оперативно оцеплен полицией.

Сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках обыскивали прилегающую к месту происшествия территорию.

​Они заглядывали в кафе и магазины в поисках бежавшего преступника.

HAPPENING NOW: Heavily armed police search for suspects in Barcelona after terrorist attack. At least four dead. pic.twitter.com/x2Ls4kWECj — Newt-Trump Fan Club (@NewtTrump) 17 августа 2017 г.

​Очевидцам удалось заснять задержание полицейскими одного из причастных к атаке.

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Neither of detained suspects in #Barcelona van attack was the driver, according to police.pic.twitter.com/yCf228P1MH — Vocal Europe (@thevocaleurope) 17 августа 2017 г.

​В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Полиция назвала инцидент терактом. По данным властей, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Двое причастных к теракту задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".