Теракт на Рамбле: трагедия в Барселоне глазами очевидцев

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Последствия теракта в Барселоне попали на камеры множества очевидцев. Кадры с улицы Рамбла, где произошла трагедия, — в материале РИА Новости.
В первые моменты после того, как террорист направил на толпу фургон, среди сотен жителей города и туристов, оказавшихся на Рамбле, началась паника. Люди пытались укрыться в магазинах и кафе по обеим сторонам улицы.
#ThursdayThoughts— AIiceInTwitt€rLand🐇 (@American1765) 17 августа 2017 г.
Posting #Charlottesville car attack vids is ok, but not ok to post JlHAD attack vids?#Barcelona Running For Your Life pic.twitter.com/CdXPL3Vkhn
На место происшествия стали прибывать полицейские и кареты скорой помощи.
На кадрах видео, снятых с балкона одного из зданий возле места теракта, можно заметить поврежденный белый фургон, окруженный сотрудниками полиции.
#LasRamblas Barcelona… pic.twitter.com/FpjqZngIpI— Andrew Funk (@andrewfunkspain) 17 августа 2017 г.
Очевидцы, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия, засняли лежащие вдоль пути фургона тела погибших.
На кадры видео также попали разрушения, причиненные фургоном, который, как утверждают свидетели, ехал со скоростью около 80 километров в час.
"TDOS ABAJO" #Barcelona #Rambla pic.twitter.com/k2g8Daxq0L— Pawi Lerma (@pawilerma) 17 августа 2017 г.
Район вокруг Рамблы был оперативно оцеплен полицией.
Сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках обыскивали прилегающую к месту происшествия территорию.
Me han dicho que hay tiroteo #LasRamblas pic.twitter.com/HPV5UmE5sN— Andrew Funk (@andrewfunkspain) 17 августа 2017 г.
Они заглядывали в кафе и магазины в поисках бежавшего преступника.
HAPPENING NOW: Heavily armed police search for suspects in Barcelona after terrorist attack. At least four dead. pic.twitter.com/x2Ls4kWECj— Newt-Trump Fan Club (@NewtTrump) 17 августа 2017 г.
Очевидцам удалось заснять задержание полицейскими одного из причастных к атаке.
🔴 BREAKING |— Vocal Europe (@thevocaleurope) 17 августа 2017 г.
Neither of detained suspects in #Barcelona van attack was the driver, according to police.pic.twitter.com/yCf228P1MH
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Полиция назвала инцидент терактом. По данным властей, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Двое причастных к теракту задержаны. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
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