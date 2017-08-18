ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Командир и два старших офицера американского эсминца Fitzgerald уволены с военной службы по итогам расследования, после того, как эсминец 17 июня столкнулся с филиппинским судном и погибли 7 человек, сообщил замначальника ВМС США адмирал Билл Моран.

По его словам, уволен командир корабля коммодор Брайс Бенсон и два старших офицера. Еще 9 моряков будут наказаны, в том числе вся вахта, дежурившая в момент столкновения. Моран не исключил дальнейших дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что предварительное расследование установило вину американских моряков, которые не распознали приближения 200-метрового контейнеровоза и не предприняли необходимых действий, чтобы избежать столкновения. При этом следствие отметило самоотверженную работу команды при ликвидации последствий столкновения.

Утром 17 июня в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. В результате столкновения семь американских моряков из 300 погибли, трое получили ранения, оба корабля получили повреждения.