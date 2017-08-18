Премьер-министр Испании назвал события в Барселоне "джихадистской атакой"

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой назвал теракт в Барселоне "джихадистским нападением".

"Хочу выразить солидарность всей Испании городу Барселоне, по которому сегодня нанес удар джихадистских терроризм", — заявил Рахой после заседания с руководством государственных служб безопасности.

"Хочу, чтобы мои первые слова были словами скорби, воспоминаний и солидарности с жертвами этого нападения, членами их семей и их друзьями. Это сейчас для нас основное", — сказал он.

Премьер сообщил, что в Испании с 00.00 18 августа объявлен трехдневный траур, флаги на всех госучреждениях приспущены.

В четверг неизвестный на белом фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла. Погибли 13 человек, более ста ранены. В связи с терактом задержаны два человека, однако водитель фургона скрылся.