В Испании объявили траур в связи с терактом в Барселоне

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с терактом в Барселоне, заявил премьер Мариано Рахой после совещания с руководством государственных служб безопасности. © РИА Новости / Хавьер Луэнго Перейти в фотобанк Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе

Все флаги на государственных учреждениях будут приспущены.

Рахой начал свое выступление со слов соболезнований жертвам теракта и их близким. "Жертвы и близкие – это сейчас главное для нас. Хочу выразить солидарность Испании Барселоне. Мадрид, Париж, Брюссель, Ницца, Лондон испытали ту же боль, которую сейчас испытывают барселонцы", — сказал премьер.

Он напомнил, что Испания знает, что такое терроризм. "Но мы также знаем, что терроризм можно победить, его можно победить при помощи единства, полицейскими операциями, превентивными мерами, при помощи международной поддержки и с твердым намерением защищать ценности нашей цивилизации", — сказал Рахой.

Он заявил, что в ближайшее время будет созвано заседание так называемого "антитеррористического пакта", который поддерживают крупнейшие партии страны. Рахой призвал "защитить демократию и наши ценности".

"Надо, чтобы виновники понесли наказание за это варварство", — добавил Рахой.

Он также поблагодарил всех мировых лидеров, которые обратились к нему со словами соболезнований в связи с терактом.

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