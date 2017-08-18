СМИ сообщили о снятии оцепления с барселонской улицы, где произошел теракт

Ситуация на месте теракта в Барселоне. Архивное фото

Ситуация на месте теракта в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция сняла оцепление с пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоне, где днем произошел теракт, сообщает издание La Vanguardia.

Правоохранительные органы Каталонии сняли оцепление с зоны в Барселоне, где несколько часов назад неизвестный совершил наезд на пешеходов. Жертвами стали 13 человек, более ста ранены. При этом небольшой участок улицы по-прежнему оцеплен.

После теракта все магазины были закрыты, люди эвакуированы, а зона инцидента оцеплена. Кроме того, были закрыты станции метро в центре города.

Как сообщили власти, человек, совершился наезд скрылся. Задержаны два человека по подозрению в связи с терактом. Один был задержан в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко.

Полиция проверяет связь двух взрывов в жилом доме в Альканаре, произошедших ранее в четверг, с терактом в Барселоне. В результате взрывов погиб один человек, более десяти ранены.

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