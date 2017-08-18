В каталонском городе Альканар прогремел второй за сутки взрыв

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Второй за сутки взрыв произошел в каталонском городе Альканар, несколько полицейских получили ранения, сообщает телеканал TV3.
Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.
Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.