В каталонском городе Альканар прогремел второй за сутки взрыв

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Второй за сутки взрыв произошел в каталонском городе Альканар, несколько полицейских получили ранения, сообщает телеканал TV3.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.

Один из подозреваемых по делу о теракте был арестован именно в Альканаре. Следователи подозревают, что жильцы дома, где в ночь на четверг произошел взрыв, пытались изготовить самодельную бомбу, сообщает агентство Франс Пресс

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.