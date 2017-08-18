ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Суд предъявил обвинения Имрану Авану, который работал помощником в IT-сфере бывшей главы нацкомитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, сообщает телеканал Fox News.
Аван был арестован в конце июля в аэропорту штата Виргиния неподалеку от Вашингтона при попытке покинуть страну. Его подозревали в мошеннической схеме, связанной с приобретением IT-оборудования. СМИ сообщали также, что "IT-сотрудники могли разместить информацию палаты представителей негласного характера в сети".
По данным представителя Вассерман-Шульц, Аван был уволен в конце июля.
Летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0. Хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за выборы на различных уровнях. Сообщалось о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах, о возможной краже хакерами паспортных данных первой леди США Мишель Обамы.