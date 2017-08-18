ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Суд предъявил обвинения Имрану Авану, который работал помощником в IT-сфере бывшей главы нацкомитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, сообщает телеканал Fox News.

По его данным, Аван обвинен в четырех преступных эпизодах, в том числе в финансовом мошенничестве и лжесвидетельстве.

Аван был арестован в конце июля в аэропорту штата Виргиния неподалеку от Вашингтона при попытке покинуть страну. Его подозревали в мошеннической схеме, связанной с приобретением IT-оборудования. СМИ сообщали также, что "IT-сотрудники могли разместить информацию палаты представителей негласного характера в сети".

По данным представителя Вассерман-Шульц, Аван был уволен в конце июля.

Летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0. Хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за выборы на различных уровнях. Сообщалось о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах, о возможной краже хакерами паспортных данных первой леди США Мишель Обамы.

Представители Демократической партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.