СМИ: Госдеп отказался уволить дипломата, которую невзлюбил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США дал понять, что не будет увольнять высокопоставленного дипломата Сьюзан Торнтон, которую грозил уволить ближайший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон, пишет в четверг издание Daily Beast.

Ранее Бэннон заявил в интервью, что собирается назначить "ястребов" в отдел Пентагона, занимающийся Восточной Азией, а также уволить Сьюзан Торнтон, главного специалиста по Азии в госдепе.

Госдепартамент заявил, что Торнтон продолжит работу. "Она продолжает работать в качестве и.о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана", — сказал изданию представитель госдепа. По его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон полагается на Торнтон.

Торнтон — карьерный дипломат, в прошлом работала в посольствах в Китае и России. При администрации Барака Обамы в соответствии с тогдашней политикой Торнтон занималась продвижением Транстихоокеанского партнерства (ТРР) — соглашения о свободной торговле США с 11 странами Азии. Пришедший к власти в январе Дональд Трамп заявил, что США выходят из этого договора.

О Торнтон неоднократно писали в прессе, что в Белом доме смотрят на нее с подозрением. То же самое писали и о шефе Торнтон — госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Однако многочисленные публикации в прессе заявляли о том, что сотрудники Белого дома "подкапываются" под Тиллерсона, не выдвигают в сенат назначенцев на высокие должности в госдепе и всячески мешают Тиллерсону делать свою работу. Госдепартамент утверждает, что у Тиллерсона прекрасные отношения с Трампом, а любые разногласия они обсуждают в конструктивном ключе.