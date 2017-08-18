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Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе
В мире

Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе

Сюжет:
Теракт в Барселоне (94)
00:2918.08.2017
(обновлено: 00:53 18.08.2017)
0379114
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкСитуация на месте теракта в БарселонеСитуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Задержанные после наезда фургона на людей в центре Барселоны — выходцы из Марокко и североафриканского испанского анклава Мелилья, при этом машиной управлял кто-то третий, заявил на пресс-конференции Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Он добавил, что правоохранители ищут возможную связь теракта в Барселоне со взрывом, который произошел утром в соседнем Альканаре.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Люди плакали от страха": очевидцы рассказали о теракте в Барселоне
По словам главы каталонской полиции, в 16.50 (17.50 мск) фургон въехал на пешеходную улицу Рамбла, где было много людей. "Фургон давил всех людей, которые там находились в этот момент", — заявил Траперо. После этого водитель вышел из машины и сбежал, сказал он. Глава правоохранительных органов Каталонии опроверг, что этот человек был вооружен.

"Мы рассматриваем версию теракта, это была попытка убить как можно больше людей, этот инцидент мы связываем с еще одним инцидентом, который произошел сегодня в Каталонии, взрыв в доме в Альканаре", — сказал Траперо.

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
ИГ* взяло ответственность за теракт в Барселоне
Утром в доме в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии) произошел взрыв, дом полностью разрушен. Внутри здания в момент взрыва находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Кроме того, шесть человек в соседних зданиях получили незначительные травмы. Среди них граждане Франции, Италии, Марокко и Испании. Испанские СМИ предположили, что причиной стал взрыв в нарколаборатории из-за утечки газа.

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко.

Траперо уточнил при этом, что они связаны с терактом, но въехавшим в толпу грузовиком управлял кто-то другой.

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >

Первые кадры с места теракта в Барселоне
© AFP 2017 / Josep LagoВ четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
© AP Photo / Manu FernandezЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.Люди на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
© AP Photo / Manu FernandezВ момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
© AFP 2017 / Josep Lago Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.Скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
© AP Photo / Manu FernandezВ результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
© AFP 2017 / Josep LagoСразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
© AP Photo / Manu FernandezИспанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
© AP Photo / Manu FernandezНа данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
© AP Photo / Oriol DuranПо данным СМИ, госпитализированы 56 человек.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
© AFP 2017 / Pau BarrenaОдин из подозреваемых в теракте был задержан.Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
© AP Photo / Oriol DuranЕще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.
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