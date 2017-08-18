Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе

00:2918.08.2017
(обновлено: 00:53 18.08.2017)
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МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Задержанные после наезда фургона на людей в центре Барселоны — выходцы из Марокко и североафриканского испанского анклава Мелилья, при этом машиной управлял кто-то третий, заявил на пресс-конференции Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Он добавил, что правоохранители ищут возможную связь теракта в Барселоне со взрывом, который произошел утром в соседнем Альканаре.
По словам главы каталонской полиции, в 16.50 (17.50 мск) фургон въехал на пешеходную улицу Рамбла, где было много людей. "Фургон давил всех людей, которые там находились в этот момент", — заявил Траперо. После этого водитель вышел из машины и сбежал, сказал он. Глава правоохранительных органов Каталонии опроверг, что этот человек был вооружен.
"Мы рассматриваем версию теракта, это была попытка убить как можно больше людей, этот инцидент мы связываем с еще одним инцидентом, который произошел сегодня в Каталонии, взрыв в доме в Альканаре", — сказал Траперо.
Утром в доме в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии) произошел взрыв, дом полностью разрушен. Внутри здания в момент взрыва находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Кроме того, шесть человек в соседних зданиях получили незначительные травмы. Среди них граждане Франции, Италии, Марокко и Испании. Испанские СМИ предположили, что причиной стал взрыв в нарколаборатории из-за утечки газа.
В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко.
Траперо уточнил при этом, что они связаны с терактом, но въехавшим в толпу грузовиком управлял кто-то другой.
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В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.