МИД ФРГ не подтверждает сообщения о гибели немецких граждан в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. МИД Германии пока не подтверждает гибель немецких граждан в теракте в Барселоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.

По данным собеседника агентства, на месте присутствуют представители немецкого генконсульства.

Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил со ссылкой на источники в силах безопасности, что в теракте погибли трое немцев.

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