Полиция: в ближайшие часы новый теракт в Каталонии не произойдет

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

ПОЛИЦИЯ СЧИТАЕТ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ НОВЫЙ ТЕРАКТ В КАТАЛОНИИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ



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