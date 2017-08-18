США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"Люди плакали от страха": очевидцы рассказали о теракте в Барселоне

Сюжет:
Теракт в Барселоне (91)
00:2218.08.2017
(обновлено: 00:25 18.08.2017)
0290
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкСитуация на месте теракта в БарселонеСитуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители Барселоны рассказали СМИ о теракте, произошедшем на центральной городской улице Рамбла.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Теракт в Барселоне: двое подозреваемых задержаны, один ликвидирован

Али Ширазиниа, который в момент террористической атаки ехал по улице на велосипеде, сообщил CNN, что сначала услышал крики, а затем — звук автомобильного двигателя и увидел бело-голубой фургон, несущийся по улице. "Я видел, как люди буквально взлетали в воздух, все пытались укрыться в магазинах по обеим сторонам улицы ", — сказал он.

Другая очевидица происшествия, Сьюзан Макклин наблюдала, как люди толпой бежали с места теракта. Она сама спряталась в одном из магазинов неподалеку, а позже сумела вернуться в отель, расположенный на соседней улице. "Конечно, это был ужасный стресс", — цитирует свидетельницу теракта CNN.

Турист из Нового Орлеана Том Маркуэлл рассказал газете The Guardian, что в момент террористической атаки подъехал к месту происшествия на такси и услышал крики. "Люди кричали так, как будто увидели кинозвезду. Потом я заметил фургон. Капот у него был уже помят, и он вилял в разные стороны, чтобы сбить как можно больше людей. Несколько человек лежали на земле", — приводит The Guardian слова Маркуэлла.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Полиция попросила не публиковать фотографии с места теракта в Барселоне

Один из сотрудников отеля Cuatro Naciones, расположенного в 200 метрах от улицы Рамбла, рассказал Sputnik Mundo, что сперва был в недоумении: "Множество людей вбежало в гостиницу, они плакали от страха. В тот момент, было непонятно, что произошло". Сейчас людям запрещено покидать гостиницу, уточнил он. Список постояльцев передан полиции, поэтому отсутствующие смогут попасть в отель только в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Сам теракт мужчина не видел, он наблюдал за людьми, которые прятались в здании гостиницы. По его словам, они были в шоке от произошедшего. "Это был напряженный момент", — добавил он.

В церкви Святой Марии дель Пи приняли около 400 человек, которые спасались бегством, сообщил причетник храма Альберто Кортес. "Мы были рядом, хотя сами теракта непосредственно и не видели. Мы постарались пустить в церковь всех людей, которые бежали с Рамблы. Мы слышали звук сирен, выстрелов и крики людей", — приводит слова Кортеса Sputnik Mundo.

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Первые кадры с места теракта в Барселоне

Он уточнил, что несколько человек получили незначительные травмы, спасаясь бегством. В церкви раздают укрывшимся людям еду и воду.

"Очень много людей спрашивает у нас, что происходит, мы рассказываем все, чем с нами делится полиция, смотрим новости и рассказываем о них людям, находящимся в церкви. Большинство присутствующих — туристы, некоторые из них владеют иностранными языками и переводят для других", — пояснил Кортес.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
После теракта в Барселоне 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

"То, что произошло, очень печально", — сказал Sputnik Mundo Омер, продавец из магазина фототоваров, находящегося неподалеку от места теракта. По его словам, на улицах Барселоны много полицейских, владельцы магазинов и кафе закрывают свои заведения. "Говорят, что террористы сбежали, и не всех удалось задержать. Говорят, что они планируют устроить еще один теракт, поэтому люди боятся", — рассказал Омер.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Полиция назвала инцидент терактом. По данным властей, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Двое предполагаемых организаторов теракта были задержаны полицией. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена