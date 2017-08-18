"Люди плакали от страха": очевидцы рассказали о теракте в Барселоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жители Барселоны рассказали СМИ о теракте, произошедшем на центральной городской улице Рамбла.

Али Ширазиниа, который в момент террористической атаки ехал по улице на велосипеде, сообщил CNN, что сначала услышал крики, а затем — звук автомобильного двигателя и увидел бело-голубой фургон, несущийся по улице. "Я видел, как люди буквально взлетали в воздух, все пытались укрыться в магазинах по обеим сторонам улицы ", — сказал он.

Другая очевидица происшествия, Сьюзан Макклин наблюдала, как люди толпой бежали с места теракта. Она сама спряталась в одном из магазинов неподалеку, а позже сумела вернуться в отель, расположенный на соседней улице. "Конечно, это был ужасный стресс", — цитирует свидетельницу теракта CNN.

Турист из Нового Орлеана Том Маркуэлл рассказал газете The Guardian, что в момент террористической атаки подъехал к месту происшествия на такси и услышал крики. "Люди кричали так, как будто увидели кинозвезду. Потом я заметил фургон. Капот у него был уже помят, и он вилял в разные стороны, чтобы сбить как можно больше людей. Несколько человек лежали на земле", — приводит The Guardian слова Маркуэлла.

Один из сотрудников отеля Cuatro Naciones, расположенного в 200 метрах от улицы Рамбла, рассказал Sputnik Mundo, что сперва был в недоумении: "Множество людей вбежало в гостиницу, они плакали от страха. В тот момент, было непонятно, что произошло". Сейчас людям запрещено покидать гостиницу, уточнил он. Список постояльцев передан полиции, поэтому отсутствующие смогут попасть в отель только в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Сам теракт мужчина не видел, он наблюдал за людьми, которые прятались в здании гостиницы. По его словам, они были в шоке от произошедшего. "Это был напряженный момент", — добавил он.

В церкви Святой Марии дель Пи приняли около 400 человек, которые спасались бегством, сообщил причетник храма Альберто Кортес. "Мы были рядом, хотя сами теракта непосредственно и не видели. Мы постарались пустить в церковь всех людей, которые бежали с Рамблы. Мы слышали звук сирен, выстрелов и крики людей", — приводит слова Кортеса Sputnik Mundo.

Он уточнил, что несколько человек получили незначительные травмы, спасаясь бегством. В церкви раздают укрывшимся людям еду и воду.

"Очень много людей спрашивает у нас, что происходит, мы рассказываем все, чем с нами делится полиция, смотрим новости и рассказываем о них людям, находящимся в церкви. Большинство присутствующих — туристы, некоторые из них владеют иностранными языками и переводят для других", — пояснил Кортес.

"То, что произошло, очень печально", — сказал Sputnik Mundo Омер, продавец из магазина фототоваров, находящегося неподалеку от места теракта. По его словам, на улицах Барселоны много полицейских, владельцы магазинов и кафе закрывают свои заведения. "Говорят, что террористы сбежали, и не всех удалось задержать. Говорят, что они планируют устроить еще один теракт, поэтому люди боятся", — рассказал Омер.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Полиция назвала инцидент терактом. По данным властей, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Двое предполагаемых организаторов теракта были задержаны полицией. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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